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Narin'in köyünde canlı yayındayken taşlı saldırıya uğrayan muhabir şaşkınlığını gizleyemedi: Anlayamadık!

18.09.2024 11:04
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Narin'in öldürüldüğü Tavşantepe köyünden gelişmeleri aktaran Sözcü TV muhabiri Meral Danyıldız'a canlı yayında çocuklar taş attı. Danyıldız "Çocuklara bunu biri mi öğretiyor, yaptırıyor, bilmiyoruz" dedi.

Narin'in köyünde canlı yayındayken taşlı saldırıya uğrayan muhabir şaşkınlığını gizleyemedi: Anlayamadık!

Tavşantepe sakinleri köy hakkında ayyuka çıkan iddialardan dolayı tepkili. Bu durum köylü çocuklara da yansıdı.

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Narin Güran'ın arkadaşları okula gitmeye başladı. Güran ailesinin çocukları ise okula gitmedi. Sözcü TV köydeki bu gelişmeyi aktarırken küçük çocuklar taş atmaya başladı.

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Bunun üzerine muhabir Meral Danyıldız ve kameraman uzaklaşmaya başladı.

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Taşlı saldırı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Danyıldız "Çocuklar bize tepki gösteriyor, taş atmaya başladılar. Bunların nereden öğrendiler, inanın bilmiyoruz. Halbuki yukarı çıkmayacaktık. Çocuklara bunu biri mi öğretiyor, biri mi yaptırıyor, inanın bilmiyoruz. Onlar küçük, muhtemelen onlara birileri böyle öğretiyor ya da böyle görüyorlar. Onlara kızmıyoruz. Fakat onlara neden böyle bir şey öğretildiğini hala anlayabilmiş değiliz." diye konuştu.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Muhabir Narin Güran
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