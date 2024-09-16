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  4. Narin'in mezarı yapıldı: Mermerle kaplanan mezarın başucuna Türk bayrağı dikilecek

Narin'in mezarı yapıldı: Mermerle kaplanan mezarın başucuna Türk bayrağı dikilecek

16.09.2024 16:44
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8 yaşındaki Narin Güran'ın, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Narin Güran'ın (8) mezarı, mermerle kaplandı. Mezarın başucuna da Türk bayrağının dikilmesi için alan hazırlandı.

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarına, kent merkezi ve çevre illerden ziyaretler sürüyor. Narin'in cinayetiyle ilgili soruşturma titizlikle devam ederken, Türkiye günlerdir 'Narin'i kim, neden öldürdü?' sorusunun cevabına kilitlenmiş durumda.

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NARİN’İN MEZARI MERMERLE KAPLANDI

Diyarbakır Valiliği ise Narin'in mezarının çevresinde düzenlemeler yapıp mezarlığa parke taşı döşedi.

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Çalışmalarda Narin’in mezarı, mermerle kaplandı.

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Gelen ziyaretçiler de mezarı çiçeklerle süsledi.

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BAŞUCUNA TÜRK BAYRAĞI DİKİLECEK

Mezarlıkta çalışmalar sürerken, Narin'in başucuna Türk bayrağı dikilmesi için alan da hazırlandı.

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Ziyaretçiler, emeği geçenlere teşekkür etti.

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(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Narin Güran Narin
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