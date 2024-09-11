Narin'in öldürüldüğü köyde "büyük hareketlilik": Bakanlar Diyarbakır'da mezarı ziyaret edecek

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen köy Tavşantepe! Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü köyde peş peşe gelişmeler yaşanıyor.

BAKANLAR TUNÇ VE GÖKTAŞ CİNAYETİN İŞLENDİĞİ KÖYE GİDİYOR

Köyde Narin'in aile üyelerinin de aralarında olduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyedeki işlemler devam ederken civarda büyük hareketlilik olduğu, nedeninin üç bakan köye gelmesi olduğu belirtildi.

BAKAN GÖKTAŞ: YAVRUMUZUN KABRİNİ ZİYARET EDECEĞİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'dan da Narin'in öldürülmesi ve köye yapacakları ziyaretle ilgili açıklama geldi. Bakan Göktaş şunları söyledi:

"Bizim için, çocukların iyilik hali her zaman önce gelmektedir. Aksi bir duruma neden olanlar. işledikleri suçun bedelini hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorundadır. Bu anlamda Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki, Narin’in acı haberini aldık. Bakanlık olarak, sahada, tüm ekiplerimizle sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladık. Bugün de Adalet Bakanımız ile Diyarbakır’da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz."

BAKANLAR: SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK, DAVANIN TAKİPÇİSİYİZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutuklandığını duyururken "Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır" demişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise bakanlığın davaya müdahil olacağını belirtip "Hukuki süreci sonuna kadar takip edip, Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuşmuştu.

BAKANLAR BAŞSAĞLIĞI DİLEMEMİŞTİ

Narin'in cansız bedeninin duyurulduğunu ilk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu. Bakan Yerlikaya gibi diğer bakanlar da olayla ilgili ilk paylaşımlarında aileye başsağlığı dilememişti. Bunun nedenine ilişkin dün açıklama yapan Bakan Yerlikaya "Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı? İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz" demişti.