Narin'in öldürülmesiyle ilgili gizli tanığın ifadesi kan dondurmuştu! Herkesin merak ettiği gizli tanığın fotoğrafı ortaya çıktı

Diyarbakır'da günlerdir aranan Narin'den acı haber dün sabah gelmişti. Narin'in cansız bedeni çuval içinde dere kenarında bulunmuştu. Olayda amca tutuklu bulunurken Narin'in cansız bedeninin bulunması sonrasında aile fertlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

İFADELERİ KAN DONDURDU

Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Narin'in cansız bedenini aracıyla taşıdığı görüntüler ortaya çıkan gizli tanığın ifadeleri kan dondurmuştu.

FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Halk TV'nin haberine göre Türkiye, gizli itirafçının ifadelerini konuşurken tanığın, tutuklu amcanın işçisi olduğu ve sıvacılık yaptığı öğrenildi. Öte yandan gizli tanığın fotoğrafı ortaya çıktı.