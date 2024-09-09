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Narin'in öldürülmesiyle ilgili gizli tanığın ifadesi kan dondurmuştu! Herkesin merak ettiği gizli tanığın fotoğrafı ortaya çıktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
09.09.2024 17:42
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Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması sonrasında peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Gözaltı sayısının arttığı soruşturmada gizli tanığı yönlendirmesi sonucu Narin'in cansız bedeni bulunmuştu. Gizli tanığın ifadesi bugün kamuoyuna yansımıştı. Gizli tanık "Salim Güran selektör ederek beni durdurdu. Bunu yok et dedi ve 200 bin TL teklif etti" demişti. Öte yandan gizli tanığın fotoğrafı ortaya çıktı.

Diyarbakır'da günlerdir aranan Narin'den acı haber dün sabah gelmişti. Narin'in cansız bedeni çuval içinde dere kenarında bulunmuştu. Olayda amca tutuklu bulunurken Narin'in cansız bedeninin bulunması sonrasında aile fertlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

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İFADELERİ KAN DONDURDU

Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Narin'in cansız bedenini aracıyla taşıdığı görüntüler ortaya çıkan gizli tanığın ifadeleri kan dondurmuştu.

Narin'in cesedini taşıdı, sonra da itirafçı oldu! Soğukkanlılığıyla o anı anlattı: Namaz kıldım, arama çalışmalarına katıldım Narin'in cesedini taşıdı, sonra da itirafçı oldu! Soğukkanlılığıyla o anı anlattı: Namaz kıldım, arama çalışmalarına katıldım

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FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Halk TV'nin haberine göre Türkiye, gizli itirafçının ifadelerini konuşurken tanığın, tutuklu amcanın işçisi olduğu ve sıvacılık yaptığı öğrenildi. Öte yandan gizli tanığın fotoğrafı ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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