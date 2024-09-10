HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Narin’in ölümünde sır perdesi aralanıyor! Kaybolduğu gün 50 dakika beklemiş… Cinayette kırmızı araç detayı…

Narin’in ölümünde sır perdesi aralanıyor! Kaybolduğu gün 50 dakika beklemiş… Cinayette kırmızı araç detayı…

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
10.09.2024 15:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaybolduğu ilk günden beri ülke gündemi derinden sarsan Narin Güran cinayetinde her geçen gün sır perdesi aralanıyor. 21 Ağustos günü Diyarbakır’da kaybolan ve 8 Eylül’de çuval içinde, üzerinde taşlarla Narin’in cesedi bulunmuştu. Kaybolduğu günün kamera kayıtlarına ulaşılırken, Narin’in cesedinin bulunduğu patikada, kırmızı bir otomobilin 50 dakika boyunca park halinde olması, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Narin’in ölümünde sır perdesi aralanıyor! Kaybolduğu gün 50 dakika beklemiş… Cinayette kırmızı araç detayı…

En son 21 Ağustos günü saat 15.15’te eve giderken okulun güvenlik kameralarına Narin’in görüntüsü yansımıştı. Karadan ve havadan arama çalışmaları devam ederken 19’uncu gün 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, mahalleye yakın mesafeden geçen Eğertatmaz deresinde üzeri taşla örtülmüş ve çalılarla gizlenmiş şekilde çuval içerisinde bulunması yükleri yakmıştı.

narin1

15.40 İLE 16.30 ARASINDA KIRMIZI BİR ARAÇ GÖRÜLDÜ

16.
TRT Haber’de yer alan habere göre, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu Eğertatmaz deresine çıkan yol ve bölgedeki tüm kamera kayıtları incelendi. Narin’in kaybolduğu bildirilen 21 Ağustos günü Eğertutmaz deresine giden patikada, kırmızı bir otomobilin saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu belirlendi.

KAMERA KAYITLARI SANİYE SANİYE İNCELENDİ

Her açıdan ele alınan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu dereye çıkan yol ve bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Saniye saniye incelenen kamera görüntülerden Narin’in kaybolduğu bildirilen 21 Ağustos günü Eğertutmaz deresine giden patikada, kırmızı bir otomobilin saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu belirlendi. Ekipler, plakasını tespit ettikleri kırmızı otomobili bulup sürücüsü sıva ustası N.B.’ye ulaştı. Yapılan sorguda N.B., Narin’in cansız bedenini nasıl amcadan alıp, dereye gömdüğünü anlattı.

narin1

WHAPTSAPP KONUŞMALARI VERMEYİ REDDETTİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Jandarma Genel Komutanlığı, Meta şirketinden amca ve sıvacının silinen Whatsapp konuşmalarını istedi. Ancak olumsuz yanıt aldı.
Soruşturma kapsamında gözaltındaki 24 şüphelinin çapraz sorguları devam ederken, yarın adliyeye sevk edilmeleri için bekleniyor.

İTİRAFÇI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Narin’in olayında itirafçı olarak sorguya alınan ve tüm detayları açıklayan Nevzat Bahtiyar, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır dere itiraf Narin
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran'ın amcasının paylaşımları ortaya çıktı!

Narin Güran'ın amcasının paylaşımları ortaya çıktı!

İstanbul'da özel okulda akılalmaz skandal

İstanbul'da özel okulda akılalmaz skandal

Yeniden zamlandı! Tanesi bile 4 lira oldu

Yeniden zamlandı! Tanesi bile 4 lira oldu

Yusuf Yazıcı Süper Lig'e... O da sıcak bakıyor! İmzalar her an atılabilir

Yusuf Yazıcı Süper Lig'e... O da sıcak bakıyor! İmzalar her an atılabilir

Narin Güran nasıl öldü? Narin'i kim öldürdü?

Narin Güran nasıl öldü? Narin'i kim öldürdü?

İzleyenlerin midesini bulandırdı! Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koydu

İzleyenlerin midesini bulandırdı! Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koydu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.