Narin’in ölümünde sır perdesi aralanıyor! Kaybolduğu gün 50 dakika beklemiş… Cinayette kırmızı araç detayı…

En son 21 Ağustos günü saat 15.15’te eve giderken okulun güvenlik kameralarına Narin’in görüntüsü yansımıştı. Karadan ve havadan arama çalışmaları devam ederken 19’uncu gün 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, mahalleye yakın mesafeden geçen Eğertatmaz deresinde üzeri taşla örtülmüş ve çalılarla gizlenmiş şekilde çuval içerisinde bulunması yükleri yakmıştı.

15.40 İLE 16.30 ARASINDA KIRMIZI BİR ARAÇ GÖRÜLDÜ

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TRT Haber’de yer alan habere göre, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu Eğertatmaz deresine çıkan yol ve bölgedeki tüm kamera kayıtları incelendi. Narin’in kaybolduğu bildirilen 21 Ağustos günü Eğertutmaz deresine giden patikada, kırmızı bir otomobilin saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu belirlendi.

KAMERA KAYITLARI SANİYE SANİYE İNCELENDİ

Her açıdan ele alınan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu dereye çıkan yol ve bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Saniye saniye incelenen kamera görüntülerden Narin’in kaybolduğu bildirilen 21 Ağustos günü Eğertutmaz deresine giden patikada, kırmızı bir otomobilin saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu belirlendi. Ekipler, plakasını tespit ettikleri kırmızı otomobili bulup sürücüsü sıva ustası N.B.’ye ulaştı. Yapılan sorguda N.B., Narin’in cansız bedenini nasıl amcadan alıp, dereye gömdüğünü anlattı.

WHAPTSAPP KONUŞMALARI VERMEYİ REDDETTİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Jandarma Genel Komutanlığı, Meta şirketinden amca ve sıvacının silinen Whatsapp konuşmalarını istedi. Ancak olumsuz yanıt aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltındaki 24 şüphelinin çapraz sorguları devam ederken, yarın adliyeye sevk edilmeleri için bekleniyor.

İTİRAFÇI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Narin’in olayında itirafçı olarak sorguya alınan ve tüm detayları açıklayan Nevzat Bahtiyar, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.