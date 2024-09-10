Narin’in ölümünde sır perdesi aralanıyor! Kaybolduğu gün 50 dakika beklemiş… Cinayette kırmızı araç detayı…

En son 21 Ağustos günü saat 15.15’te eve giderken okulun güvenlik kameralarına Narin’in görüntüsü yansımıştı. Karadan ve havadan arama çalışmaları devam ederken 19’uncu gün 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, mahalleye yakın mesafeden geçen Eğertatmaz deresinde üzeri taşla örtülmüş ve çalılarla gizlenmiş şekilde çuval içerisinde bulunması yükleri yakmıştı.
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TRT Haber’de yer alan habere göre, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu Eğertatmaz deresine çıkan yol ve bölgedeki tüm kamera kayıtları incelendi. Narin’in kaybolduğu bildirilen 21 Ağustos günü Eğertutmaz deresine giden patikada, kırmızı bir otomobilin saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu belirlendi.
Her açıdan ele alınan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu dereye çıkan yol ve bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Saniye saniye incelenen kamera görüntülerden Narin’in kaybolduğu bildirilen 21 Ağustos günü Eğertutmaz deresine giden patikada, kırmızı bir otomobilin saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu belirlendi. Ekipler, plakasını tespit ettikleri kırmızı otomobili bulup sürücüsü sıva ustası N.B.’ye ulaştı. Yapılan sorguda N.B., Narin’in cansız bedenini nasıl amcadan alıp, dereye gömdüğünü anlattı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Jandarma Genel Komutanlığı, Meta şirketinden amca ve sıvacının silinen Whatsapp konuşmalarını istedi. Ancak olumsuz yanıt aldı.
Soruşturma kapsamında gözaltındaki 24 şüphelinin çapraz sorguları devam ederken, yarın adliyeye sevk edilmeleri için bekleniyor.
Narin’in olayında itirafçı olarak sorguya alınan ve tüm detayları açıklayan Nevzat Bahtiyar, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.