Narin'in ölümüyle ilgili cinayet uzmanından çarpıcı açıklamalar! Abi öldürüp, amca mı taşıdı?

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan özel ekipler ile Narin Güran'ı bulma çalışmaları 19 gün boyunca aralıksız devam etmişti. Sabah saatlerinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Eğer Tutmaz Deresi kenarında çuval içinde bulunmuş, yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cenazenin bulunmasının ardından 21 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların jandarmadaki sorgularının devam ettiği belirtildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.

CİNAYET UZMANINDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Cinayet uzmanı emekli polis Cihan Kurtbaba da cinayete ilişkin önemli bulgularını paylaştı. Kurtbaba, amcanın cinayetle ilgili suçlu olmadığını, sadece cesedi taşıma işini üstlendiğini belirtti.

"Bilgilerime tecrübelerime göre konuşuyorum. Bana göre amca öldürmedi amca taşıma işini yaptı. Bana göre faillerden en şüphelisi abi. Çocuğun kolundaki diş izleriyle ilgili açıklama oldu ve bütün kanallarda yanlış bir yanılgıya kapıldılar. O anın heyecanıylaydı muhtemelen. Adli Tıp raporu 'Bu diş izleri abiye aittir' demiyor. 'Bu diş izleri belirlenememiştir' diyor. Belirlenememesinin sebebi şu: Doku kendini tamir eder. Ve aradan 9 gün geçmiş arkadaşlar."