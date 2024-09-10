Narin'in sır cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi, muhabire mesajlar attı! 'Abim parayı kabul etmedi, ailesiyle tehdit edildi'

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturmada amca Salim Güran'dan sonra itirafçı olan ve ifadeleri kan donduran Nevzat Bahtiyar, tutuklandı.

Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini amca Güran'ın kendisine verdiğini belirterek dereye gömdüğünü itiraf etmişti.

"MUHTAR ABİMİ AİLESİYLE TEHDİT ETTİ"

A Haber canlı yayınında Bahtiyar'ın kardeşi, A Haber muhabiri aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Muhabire mesaj atarak açıklamalarda bulunan Bahtiyar'ın kardeşi, abisinin 200 bin TL'lik parayı kabul etmediğini ve bunun üzerine amca Salim Güran'ın Bahtiyar'ı ailesiyle tehdit ettiğini açıkladı.

İşte o açıklamalar:

"Muhtar ve abim kardeş gibiydi. Abimin paraya ihtiyacı yoktu, abim ve 3 oğlu inşaat ustası, aylık 300 bin TL'den fazla para kazanıyorlar. Muhtar para teklif etmiş, kabul etmemiş. Abim ailesiyle tehdit edildi.

Dün saat 22.00 Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığına gittim, 23.30 da abimle görüştüm gece 1'e kadar. Abime gerçeği neyse söyle dedim. Nevzat, muhtarın kendisine selektör yaparak çuval istediğini söyledi. Abim çuvalı getirip cesedi görünce korktuğunu ve kendisini geri çektiğini söyledi. Muhtar, Nevzat'a 200 bin TL teklif ediyor ve aileni düşün diyor. Al bu cenazeyi götür diyor.

Abim ben bu cenazeyi götürmesem, muhtar ailemi yok eder diyor. Abim bu cenazeyi götürdüğü için suçludur. Abim, Narin'i öldürseydi ve cenazeyi aracında görseydi, muhtar abimi öldürmez miydi?"