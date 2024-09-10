HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Narin'in sır cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi, muhabire mesajlar attı! 'Abim parayı kabul etmedi, ailesiyle tehdit edildi'

Narin'in sır cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi, muhabire mesajlar attı! 'Abim parayı kabul etmedi, ailesiyle tehdit edildi'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.09.2024 22:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bahtiyar'ın kardeşi, canlı yayında açıklamalar yapan muhabire mesajlar atarak abisinin Güran'ın para teklifinin kabul etmediğini ve bunun üzerine ailesiyle tehdit edildiğini söyledi.

Narin'in sır cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi, muhabire mesajlar attı! 'Abim parayı kabul etmedi, ailesiyle tehdit edildi'

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturmada amca Salim Güran'dan sonra itirafçı olan ve ifadeleri kan donduran Nevzat Bahtiyar, tutuklandı.

NARIN’I-TUTUKLU-AMCASININ-200-BIN-LIRA-_381458_105681

Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini amca Güran'ın kendisine verdiğini belirterek dereye gömdüğünü itiraf etmişti.

AW284100_01

"MUHTAR ABİMİ AİLESİYLE TEHDİT ETTİ"

A Haber canlı yayınında Bahtiyar'ın kardeşi, A Haber muhabiri aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Muhabire mesaj atarak açıklamalarda bulunan Bahtiyar'ın kardeşi, abisinin 200 bin TL'lik parayı kabul etmediğini ve bunun üzerine amca Salim Güran'ın Bahtiyar'ı ailesiyle tehdit ettiğini açıkladı.

AW284184_02

İşte o açıklamalar:

"Muhtar ve abim kardeş gibiydi. Abimin paraya ihtiyacı yoktu, abim ve 3 oğlu inşaat ustası, aylık 300 bin TL'den fazla para kazanıyorlar. Muhtar para teklif etmiş, kabul etmemiş. Abim ailesiyle tehdit edildi.

Ekran görüntüsü 2024-09-10 224827

Dün saat 22.00 Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığına gittim, 23.30 da abimle görüştüm gece 1'e kadar. Abime gerçeği neyse söyle dedim. Nevzat, muhtarın kendisine selektör yaparak çuval istediğini söyledi. Abim çuvalı getirip cesedi görünce korktuğunu ve kendisini geri çektiğini söyledi. Muhtar, Nevzat'a 200 bin TL teklif ediyor ve aileni düşün diyor. Al bu cenazeyi götür diyor.

Abim ben bu cenazeyi götürmesem, muhtar ailemi yok eder diyor. Abim bu cenazeyi götürdüğü için suçludur. Abim, Narin'i öldürseydi ve cenazeyi aracında görseydi, muhtar abimi öldürmez miydi?"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
Alaattin Çakıcı'ya yakın iş insanına silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Alaattin Çakıcı'ya yakın iş insanına silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Narin'in gözaltında olmayan tek amcası konuştu! 'Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı?'

Narin'in gözaltında olmayan tek amcası konuştu! 'Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı?'

Eğitim ile ilgili sözleri gündem oldu! "Eğitimin amacı bilgi değil Allah korkusudur"

Eğitim ile ilgili sözleri gündem oldu! "Eğitimin amacı bilgi değil Allah korkusudur"

Narin'in cansız bedenini dereye gömmüştü! İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Narin'in cansız bedenini dereye gömmüştü! İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Sadio Mane adım adım Beşiktaş'a geliyor

Sadio Mane adım adım Beşiktaş'a geliyor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Galatasaray'ı hedef aldı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Galatasaray'ı hedef aldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.