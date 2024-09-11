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  4. Narin'in sır cinayetinde kimler gözaltına alındı? Merak edilen liste ortaya çıktı

Narin'in sır cinayetinde kimler gözaltına alındı? Merak edilen liste ortaya çıktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.09.2024 16:54
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Diyarbakır'da günlerdir kayıp olan Narin Güran'dan acı haber gelmişti. Cansız bedeni bulunan küçük kız ile ilgili başlatılan soruşturmada amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Olayda anne ve baba ile aile fertlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İşte gözaltında olanların listesi...

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Narin'in öldürülmesiyle ilgili anne ve baba ile aile fertlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Bahtiyar dün ortaya çıkan ifadesinde Güran'ın Narin'i öldürüp cansız bedeninin gömmesi için kendisine verdiğini yoksa kendisiyle birlikte ailesinin öldürüleceğini söyledi.

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NARİN CİNAYETİNDE KİMLER GÖZALTINDA?

Gazeteci Nazif Kahraman A Haber canlı yayınında gözaltına alınanların listesinin açıkladı.

1

44 yaşındaki babası A.R., 44 yaşındaki annesi Y.R., 18 yaşındaki abisi E.G.

2

29 yaşındaki Ö.F.G., 37 yaşındaki B.G., 42 yaşındaki F.G., 31 yaşındaki K.G., 40 yaşındaki M.G., ve H.İ.G.,

3

Yengeleri 46 yaşındaki M.G. ve 39 yaşındaki M.G., 40 yaşındaki halası A.K., 44 yaşındaki eniştesi M.Ş.,

4

24 yaşındaki amcası oğlu U.G., 23 yaşındaki amca oğlu O.G., 15 yaşındaki amca kızı M.G., 19 yaşındaki amca kızı B.G., 23 yaşındaki kuzen M.K., 22 yaşındaki kuzeninin oğlu D.G.

5

Salim Güran'ın 40 yaşındaki işçisi M.S. ve işçinin 15 yaşındaki oğlu R.S. ve Salim Güran'ın işçisi Ö.Y.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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