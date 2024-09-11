Narin'in sır cinayetinde kimler gözaltına alındı? Merak edilen liste ortaya çıktı

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Narin'in öldürülmesiyle ilgili anne ve baba ile aile fertlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Bahtiyar dün ortaya çıkan ifadesinde Güran'ın Narin'i öldürüp cansız bedeninin gömmesi için kendisine verdiğini yoksa kendisiyle birlikte ailesinin öldürüleceğini söyledi.

NARİN CİNAYETİNDE KİMLER GÖZALTINDA?

Gazeteci Nazif Kahraman A Haber canlı yayınında gözaltına alınanların listesinin açıkladı.

44 yaşındaki babası A.R., 44 yaşındaki annesi Y.R., 18 yaşındaki abisi E.G.

29 yaşındaki Ö.F.G., 37 yaşındaki B.G., 42 yaşındaki F.G., 31 yaşındaki K.G., 40 yaşındaki M.G., ve H.İ.G.,

Yengeleri 46 yaşındaki M.G. ve 39 yaşındaki M.G., 40 yaşındaki halası A.K., 44 yaşındaki eniştesi M.Ş.,

24 yaşındaki amcası oğlu U.G., 23 yaşındaki amca oğlu O.G., 15 yaşındaki amca kızı M.G., 19 yaşındaki amca kızı B.G., 23 yaşındaki kuzen M.K., 22 yaşındaki kuzeninin oğlu D.G.

Salim Güran'ın 40 yaşındaki işçisi M.S. ve işçinin 15 yaşındaki oğlu R.S. ve Salim Güran'ın işçisi Ö.Y.