Narin'in sır cinayetinde yeni gelişme! Amca Salim Güran'ın avukatı davadan çekildi: 'Bir anne olarak davanın takipçisi olacağım'

Diyarbakır'da günlerdir kayıp olarak aranan Narin Güran'dan acı haber gelmişti. Küçük kızın cansız bedeni bir derenin kenarında çuval içinde bulunmuştu. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda amca Salim Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

EMNİYETTE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Soruşturmada anne ve baba ile aile fertlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyette işlemleri devam ediyor.

"ARİF'İN KIZINI ÖLDÜRDÜM"

Bahtiyar'ın verdiği ifadede "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" dediği ortaya çıktı.

AVUKAT ÇEKİLDİ

Yaşanan gelişmeler sonrasında amca Salim Güran'ın avukatı Seda Tuğrul davadan çekildi. Tuğrul, "Bir anne olarak davanın takipçisi olacağım" dedi.