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  4. Narin'in tutuklu amcası Salim Güran muhtarlık görevinden uzaklaştırıldı

Narin'in tutuklu amcası Salim Güran muhtarlık görevinden uzaklaştırıldı

11.09.2024 13:46
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran görevinden uzaklaştırıldı.

Narin'in tutuklu amcası Salim Güran muhtarlık görevinden uzaklaştırıldı

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında 2 Eylül'de tutuklanan küçük çocuğun amcası ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu kararıyla tutukluluğundan dolayı muhtarlık görevinden uzaklaştırılarak yerine geçici olarak 1. aza görevlendirildi.

Kesin hüküm verildiğinde Salim Güran'ın muhtarlığının tamamen sona erip ermeyeceğine karar verileceği belirtildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden Nevzat B. (48) de jandarmadaki ifadesinde, amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve dün adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Nevzat B, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. 22 şüphelinin jandarmadaki işlemlerin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Muhtar Narin Güran Narin
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