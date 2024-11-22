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Narin katilini kendisi mi ortaya çıkaracak? O isim avucunda mı gizli? Her şeyi değiştirecek 'kıl' detayı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.11.2024 08:49
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Narin Güran'ı kim öldürdü? Narin'in katili kim? Tüm Türkiye aylardır bu sorunun yanıtını ararken; küçük Narin'in ölmeden önce katilinin kim olduğuyla ilgili büyük ipucu bıraktığı ortaya çıktı. Cansız bedeni incelemeye alınan Narin'in sol avuç içinde saç teli ve birkaç adet kıl örnekleri çıktığı ortaya çıktı. Adli Tıp Raporu'ndaki bu detayın iddianamede yer almaması dikkat çekerken; "Katil Narin'in avucunda mı gizli?" sorusu akıllara geldi. Gözler ise şimdi 22 Aralık'a çevrildi.

Narin katilini kendisi mi ortaya çıkaracak? O isim avucunda mı gizli? Her şeyi değiştirecek 'kıl' detayı

21 Ağustos tarihinde kaybolduktan sonra başlatılan arama çalışmalarının 19. gününde dere kenarında bir çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ı kimin veya kimlerin neden öldürdüğü henüz tespit edilemedi.

NARİN GÜRAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Tüm Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran'ı kimin öldürdüğünü, katilinin kim olduğunu merak ederken; 7 Kasım’da yapılan ilk duruşmada da sonuç çıkmamıştı.

AİLE, AMCAYLA İLGİLİ İDDİALARI REDDETTİ

Aralarında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın da olduğu sanıklardan beklenen itiraf bir türlü gelmemişti. Ailenin duruşma boyunca, amcayla ilgili iddialara karşı çıktığı; tüm okları Nevzat Bahtiyar'a çevirmek istediği gözlemlenmişti.

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KATİLİ ORTAYA ÇIKARABİLECEK DETAY

Küçük Narin'le ilgili Adli Tıp Raporu’nda ortaya çıkaran bir detay ise tüm soru işaretleri giderebilir hatta Narin'in katilinin kim olduğunu ortaya çıkarabilir.

NARİN'İN AVCUNUN İÇİNDE SAÇ TELİ BULUNDU

Cansız bedeni incelenen Narin’in sol elinin üç parmağının avuçlamış şekilde olduğu görüldü. Raporda “Parmakları birleşmiş görünümde olup sol avuç içinde bir adet uzun saç teli ve birkaç adet yaklaşık 0,5 cm uzunluğunda kıl mevcuttu” denildi.

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KÖK HÜCRESİ VAR

Habertürk'te yer alan habere göre; İstanbul Adli Tıp Kurumu yaptığı incelemede bu saç ve kıl örnekleri için 'Sol avuç içinde bulunan saç ve kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu tespit edildi' ifadeleri yer aldı.

NARİN AVUCUNDAKİ KIL KİME AİT?

Raporda Narin Güran’ın avucundan çıkan saç teli ve kıl örneklerinin kime ait olduğuna dair bir detay yer almıyor. Herhangi şüpheli birileriyle de karşılaştırma yapılmadığı gözlenen saç teli ve kıl örneklerinin, yer aldığı birçok bulgunun DNA analizine cevap vermediği belirtildi.

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NARİN BOĞUŞTU MU?

Narin’in avucundan çıkan bu saç teli ile kıl örneklerinin Narin’e mi yoksa katiline mi ait olduğu merak edildi? Kök hücresi olan kıl ve saçlarda DNA karşılaştırılması yapıldığı biliniyor. Avucundan çıkan bu saç ve kıl örnekleri Narin’in katiliyle boğuştuğu veya direndiğini de akıllara getirmeye başladı.

'KIL' DETAYI İDDİANAMEDE YOK

İddianamede ise söz konusu 'kıl'la ilgili bir detay yer almadı, ancak gözler şimdi ek bir soruşturma yapılıp yapılmayacağına çevrildi.

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GÖZLER 22 ARALIK'TA

22 Aralık'ta yapılacak ikinci duruşma öncesinde ortaya çıkan kıl detayı "Katil ortaya çıkacak m?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet katil Narin Güran
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