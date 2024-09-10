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  4. Narin mezarında tüyler ürperten sözler! Akrabasının yaktığı ağıt olay oldu: "Havinime de böyle kıydılar"

Narin mezarında tüyler ürperten sözler! Akrabasının yaktığı ağıt olay oldu: "Havinime de böyle kıydılar"

10.09.2024 15:24
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.09.2024 15:24
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Narin Güran'dan günler sonra gelen haber Türkiye'yi kahrederken; 8 yaşındaki küçük Narin dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Gözaltına alınan ailenin cenazeye katılmasına izin verilmezken, mezarlıktaki bir görüntü ise gündem yarattı.N arin'in mezarının başında ağıt yakan bir akranın sözleri dikkat çekti: "Havinime de böyle kıydılar"

Türkiye, 8 yaşındaki Narin Güran'a ağlıyor. Diyarbakır'daki köyünde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni çuval içinde bulunan küçük Narin, dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Anne, baba, amca ve abinin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Savcılık ise ailenin cenazeye katılma isteğini reddederken, 8 yaşındaki Narin tüm Türkiye'nin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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NARİN'İN MEZARINDA YAKTIĞI AĞIT DİKKAT ÇEKTİ

Mezarlıkta kaydedilen bir görüntü ise dikkatlerden kaçmadı. Narin'in mezarının başında ağıt yakan bir kadının sözleri dikkat çekti.

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"HAVİNİME DE BÖYLE KIYDILAR"

Güran ailesinin akrabası olduğu iddia edilen kadının "Havinime de böyle kıydılar" dediği duyuldu.

GÖZLER ENGELLİ ABLASININ ÖLÜMÜNE ÇEVRİLDİ

Öte yandan Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın engelli ablasının da yıllar önce merdivenden düşerek hayatını kaybettiği ancak otopsi yapılmadığı öne sürüldü.

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Habertürk canlı yayınına katılan gazeteci Emrullah Erdinç söz konusu iddiayı şöyle dile getirmişti;

"MUTLAKA MEZARININ AÇILMASI GEREKİYOR"

"Ailenin engelli bir çocuğu daha önce vefat ediyor. Düştü bir yerden, hayatını kaybetti deniyor ve konu kapatılıyor. Benim fikrim, daha önce ölmüş olan engelli kardeşinin mezarından otopsi yaptırırım. Kardeşi otopsi yapılmadan defnediliyor. Narin öldürüldü, kardeşi öldü. Peki kardeşi nasıl öldü? Doğal yollarla mı öldü? Cinayete mi kurban gitti? Bu soruların hepsinin yanıtının verilmesi gerekiyor. Narin'in ölmüş olan engelli kardeşinin de mezarı açılarak mutlaka DNA örnekleriyle doğal ölüm mü, cinayete kurban gidip gitmediğinin, kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor."

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Anahtar Kelimeler:
mezarlık Narin Güran
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