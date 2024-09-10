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  4. Narin neden öldürüldü? Herkes bu soruyu merak ediyor! Narin bulunmasının ardından köyde yaşananları aktardı: 'Yok ya, bulunmamıştır''

Narin neden öldürüldü? Herkes bu soruyu merak ediyor! Narin bulunmasının ardından köyde yaşananları aktardı: 'Yok ya, bulunmamıştır''

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.09.2024 18:43
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Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Rojda Altıntaş, Narin'in bulunmasının ardından köyde yaşananları anlattı. Altıntaş, Narin bulunduğu haberini abi Enes'e verince "Yok ya, bulunmamıştır" açıklamasıyla karşılaştığını aktardı. Altıntaş, "O tepkiden sonra ailenin işin içinde olduğunu anladım" dedi.

Narin neden öldürüldü? Herkes bu soruyu merak ediyor! Narin bulunmasının ardından köyde yaşananları aktardı: 'Yok ya, bulunmamıştır''

Diyarbakır'da Narin Güran'dan günler sonra kahreden haber gelmişti. Kayıp olarak aranan küçük kızın, dere kenarında çuval içinde cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili tek tutuklu bulunan amca Salim Güran ortaya çıkan ifadelerde Narin ile ilgili iddiaları yalanlamıştı.

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NARİN SORUŞTURMASINDA GÖZALTILAR

Anne ve baba dahil aile fertlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmada her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor.

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NARİN'İN BULUNMASI SONRASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Gazeteci Rohde Altıntaş, Narin bulunması sonrasında köyde yaşadıklarını anlattı. Altıntaş, "O tepkiden sonra ailenin işin içinde olduğunu anladım" dedi.

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Altıntaş şunları ifade etti:

"BULUNMAMIŞTIR"

"İçişleri Bakanı tweet attıktan sonra ben kolunda ısırık olan abisi Enes'in yanına gittim. Orada taziye gibi bir şey vardı. Enes orada mutfak tarafındaydı. Enes'in yanına koşup dedim ki, 'Enes, İçişleri Bakanı tweet atmış, Narin bulundu' dedim. Şöyle yaptı 'Yok ya, bulunmamıştır' dedi.

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"AYAKTA DURAMAYACAK HALE GELDİ"

Ben de dedim ki 'Resmi açıklama dedim, daha ötesi yok Bakan yazıyor bunu' dedim. 'Hani bakayım abla' dedi. Bakınca ayakta duramayacak hale geldi. Enes'in yanındaki kişi, koluna girerek Enes'i bir tarafa doğru götürdü. O tepkiden sonra ailenin işin içinde olduğunu anladım."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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