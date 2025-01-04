Narin neden öldürüldü? Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan çarpıcı açıklama! 'Başka ihtimal yok' diyerek duyurdu

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada geçtiğimiz günlerde karar çıkmıştı. Anne, amca ve ağabey öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

NARİN GÜRAN DAVASINDA CİNAYETTEN BERAAT ETMİŞTİ

Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan aldığını ifade eden ve dereye gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Bahtiyar cinayetten beraat ederken yardım suçundan ceza almıştı. Tepki çeken karar sonrası peş peşe itiraz açıklamaları gelmişti.

NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Davada Narin'in neden ve kim tarafından öldürüldüğü sorusu ise yanıt bulamamıştı. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Eryılmaz, başka bir ihtimal olmadığını ifade ederek "Narin 'cinsellik' içeren bir eylem nedeniyle öldürülmüştür" dedi.

İşte Eryılmaz'ın açıklamasından satır başları:

"Narin'in neden öldürüldüğü hususunda en önemli ip ucu otopsi sırasında vajen bölgesinden, iç çamaşırından ve diğer giysilerin üzerinden tespit edilen PSA'dır.

Bu olayın açık şekilde "cinsellik" içeren bir eylem nedeniyle ya da eylemin üzerine gelmesiyle açıklanabilir. Sonuç ise tektir, Narin "cinsellik" içeren bir eylem nedeniyle öldürülmüştür. Ya doğrudan sujesiydi ya da tanığı oldu. Başka bir ihtimal yok!"