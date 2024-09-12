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  4. Narin olayında 22 şüpheli adliyede! Gözaltından ilk görüntüler geldi

Narin olayında 22 şüpheli adliyede! Gözaltından ilk görüntüler geldi

12.09.2024 14:25
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Türkiye minik Narin'e ne olduğunu merak ediyor. 19 gün boyunca kayıp olan Narin'in cesedine geçtiğimiz günlerde ulaşıldı. Narin'i katledenler ise hala bulunabilmiş değil. Davayla ilgili soruşturma devam ederken bugün 22 şüpheli adliyeye getirildi. Şüphelilerin görüntüleri de kaydedildi. İşte o fotoğraflar!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün arandıktan sonra cansız bedenine derede ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili soruşturma devam ediyor. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

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AĞABEYİN KOLUNDA ISIRAK İZİ BULUNMUŞTU

Son görüntüleri kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta saat 15.15'te güvenlik kamerasına yansıyan Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

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AMCASI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin 19'uncu günde yürüttüğü arama çalışmalarında, 8 Eylül'de mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Narin Güran, en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde, üzeri taşla gizlenmiş halde, saat 08.45 sıralarında ölü olarak bulundu. Narin'in cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tavşantepe Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÖN OTOPSİ RAPORU: ÖLÜM ŞEKLİ VE ZAMANI BELİRLENEMEDİ

Narin Güran'ın ön otopsi raporunda bulunduğu çuvalda cesede ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği bulunduğu, bedeninden 91 örnek alındığı, çürüme başladığı gerekesiyle ölüm şekli ve zamanının belirlenemediği belirtildi.

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24 ŞÜPHELİYE GÖZALTI: İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcasının da aralarında olduğu 24 şüpheli, gözaltına alındı. 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan E.G. olduğu belirtildi.

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İTİRAFÇI TUTUKLANDI

Narin Güran'ın cesedini dereye gizlemesi için amcası Salim Güran'ın 200 bin lira para teklif ettiğini belirten şüphelilerden sıvacı Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1'inci Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Gözaltındaki 23 şüphelinin işlemleri sürerken, 2 Eylül'de tutuklanan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran Bağlar Kaymakamlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. İlçe İdare Kurulu kararı ile birinci aza, muhtar olarak geçici görevlendirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 22 şüpheli ise bu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Diyarbakır Narin Güran
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