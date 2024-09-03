Narin sonrası bir kayıp kız ihbarı daha! Gerçek ortaya çıktı! Aile 9 defa ilan vermiş...

Narin'i arama çalışmaları devam ederken bir kayıp iddiası da Yozgat'tan geldi! 16 yaşındaki kız çocuğunun ailesi bir televizyon programına çıkarak kızlarının kaybolduğunu kendisine ulaşamadıklarını belirtti. Konuyla ilgili valilik açıklama yaptı.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2 Eylül'de bir tv programına katılarak kızlarının kayıp olduğunu belirten ailenin, çocukları hakkında 2022-2024 seneleri arasında 9 kez kayıp müracaatında bulunduğu bildirildi. Her müracaat sonrasında E.K'nın ortalama bir gün içerisinde ailesine teslim edildiği de aktarıldı.

KAYIP DEĞİLMİŞ! AİLESİYLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR

Yozgat'ta yaşayan 16 yaşındaki E.K'nin ailesiyle görüşmek istemediği bu nedenle ilçe emniyet müdürlüğüne gelip ifade verdiği bildirildi. 16 yaşındaki E.K'nın neden ailesiyle aynı evde kalmak istemediği de araştırmalar sonucunda belirlenecek.