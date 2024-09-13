HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Narin sonrası çocuk ölümleri gündemde! Türkiye'nin acı tablosu: Son 6 ayda her gün 2 çocuk öldü

Narin sonrası çocuk ölümleri gündemde! Türkiye'nin acı tablosu: Son 6 ayda her gün 2 çocuk öldü

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.09.2024 08:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Narin Güran cinayeti herkesi kahrederken, yaşanan diğer çocuk ölümleri de gündeme geldi. Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında en az 343 çocuk cinayet kaza ya da ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Yani neredeyse son 6 ayda her gün iki çocuk, bu sebeplerle hayatını kaybederken; ortaya çıkan rakamlar acı tabloyu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Narin sonrası çocuk ölümleri gündemde! Türkiye'nin acı tablosu: Son 6 ayda her gün 2 çocuk öldü

2024'ün Ocak ayından Haziran ayına kadar 23 çocuk, şiddet nedeniyle yaşamını yitirdi. 4'ü ailesi tarafından, 4'ü de akranları tarafından öldürüldü. Dikkat çeken araştırmayı Ankara merkezli Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (FİSA) yaptı. Dernek medyaya yansıyan çocuk ölümlerini derledi.

SON 6 AYDA EN AZ 343 ÇOCUK ÖLDÜ

Buna göre Türkiye'de 6 ayda en az 343 çocuk cinayet, kaza ya da imal nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuklardan 33'ü iş kazalarında can verdi.

fgjhgkk

"DEVLET İLK YÜKÜMLÜSÜ"

FİSA Çocuk Hakları Merkezi Yetkilisi Ezgi Koman NTV'ye yaptığı açıklamada "Amacımız hiçbir çocuğun yaşam hakkı ihlaline maruz kalmaması. Dolayısıyla biz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin tarafı olan bir ülke olarak, çocukların yaşamlarını korumakla yükümlüyüz. Devlet bunun ilk yükümlüsü." ifadelerini kullandı.

195 ÇOCUK İHMAL SONUCU ÖLDÜ

Raporda dikkat çeken bir diğer tespit ise 195 çocuğun ihmal sonucu yaşamını kaybetmesi. Örneğin; ev kazaları, soba-doğal gaz zehirlenmeleri, trafik kazaları...

Konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Koman "Bir takım önlemler alınabilecekken alınmayan önlemler ya da işte oluşturulmayan koşullar sebebiyle çocuklar yaşamları kaybediyor. Ev içi fiziksel güvenlik önlemleri alınmıyor mesela yeterince." dedi.

gfdh

Dernek, her 6 ayda bir yaptıkları bu araştırmayı kamu kuruluşlarına da vererek çocuk hakları ihlallerinin önüne geçilmesini amaçlıyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
çocuklar
En Çok Okunan Haberler
Altın yatırımcılarının dikkat! Paranız bir anda pul olabilir

Altın yatırımcılarının dikkat! Paranız bir anda pul olabilir

Sürpriz Arda Güler kararı!

Sürpriz Arda Güler kararı!

Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama!

Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama!

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

Narin'in abisi Enes Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Nevzat Bahtiyar iddiası

Narin'in abisi Enes Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Nevzat Bahtiyar iddiası

Arif Güran'dan Salim ile ilgili çarpıcı sözler! Yalanlayıp kardeşine güvenmediğini açıkladı

Arif Güran'dan Salim ile ilgili çarpıcı sözler! Yalanlayıp kardeşine güvenmediğini açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.