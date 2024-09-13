Narin sonrası çocuk ölümleri gündemde! Türkiye'nin acı tablosu: Son 6 ayda her gün 2 çocuk öldü

2024'ün Ocak ayından Haziran ayına kadar 23 çocuk, şiddet nedeniyle yaşamını yitirdi. 4'ü ailesi tarafından, 4'ü de akranları tarafından öldürüldü. Dikkat çeken araştırmayı Ankara merkezli Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (FİSA) yaptı. Dernek medyaya yansıyan çocuk ölümlerini derledi.

SON 6 AYDA EN AZ 343 ÇOCUK ÖLDÜ

Buna göre Türkiye'de 6 ayda en az 343 çocuk cinayet, kaza ya da imal nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuklardan 33'ü iş kazalarında can verdi.

"DEVLET İLK YÜKÜMLÜSÜ"

FİSA Çocuk Hakları Merkezi Yetkilisi Ezgi Koman NTV'ye yaptığı açıklamada "Amacımız hiçbir çocuğun yaşam hakkı ihlaline maruz kalmaması. Dolayısıyla biz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin tarafı olan bir ülke olarak, çocukların yaşamlarını korumakla yükümlüyüz. Devlet bunun ilk yükümlüsü." ifadelerini kullandı.

195 ÇOCUK İHMAL SONUCU ÖLDÜ

Raporda dikkat çeken bir diğer tespit ise 195 çocuğun ihmal sonucu yaşamını kaybetmesi. Örneğin; ev kazaları, soba-doğal gaz zehirlenmeleri, trafik kazaları...

Konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Koman "Bir takım önlemler alınabilecekken alınmayan önlemler ya da işte oluşturulmayan koşullar sebebiyle çocuklar yaşamları kaybediyor. Ev içi fiziksel güvenlik önlemleri alınmıyor mesela yeterince." dedi.

Dernek, her 6 ayda bir yaptıkları bu araştırmayı kamu kuruluşlarına da vererek çocuk hakları ihlallerinin önüne geçilmesini amaçlıyor.