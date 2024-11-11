Narin soruşturmasında tüm bildiklerinizi unutun! 'Salim Güran, bu kadar organizasyonu neden yapsın?' sorusuna çarpıcı yanıt: İlk kez adı geçti

Türkiye 21 Ağustos'tan bu yana Narin Güran cinayetini konuşuyor. Şüpheliler geçtiğimiz hafta ilk kez hakim karşısına çıktı ve kafa karıştırıcı ifadelerine devam etti. Son olarak Salim Güran'ın oğlu Devran Güran, olayın kilit isimlerinden Nevzat Bahtiyar'ı sosyal medyadan tehdit etti. Devran Güran sosyal medyadan tepki çekince hesabını kapattı. Öte yandan Devran Güran'la ilgili Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in ifadeleri davaya bakış açısına yeni bir boyut kazandırdı. Şimşek ilk kez acıkıyorum diyerek isim verdi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından açılan davada, sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

SALİM GÜRAN'IN OĞLU DA RAHAT DURMADI

Narin Güran soruşturmasında hareketlilik bitmek bilmiyor. Mahkemenin ara kararının ardından bu kez başka bir gelişme gündem oldu. 1 numaralı sanık amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın sosyal medyadan yaptığı tehdit mesajı ortaya çıktı. Devran Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ı hedef aldığı paylaşımda, "Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Nevzo k........!" yazdığı belirlendi.

Ayrıca oğul Güran'ın sosyal medya hesabında "İsteyene istediği kadar sevgi, isteyene istemediği kadar mermi. Benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez" ifadelerinin yer alması tepki çekti. Devran Güran, paylaşımların gündem olmasının ardından hesabını kapattı.

KATİL ADAYI OLARAK İLK KEZ ADI GEÇTİ

A Haber ekranlarında cinayete ilişkin dikkat çeken iddialarda bulunan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek cinayette 3. bir katil adayının olabileceğini belirtti. Şimşek, "Devran Güran tutuklu ve cezaevinde. Düne kadar katilin Enes olduğunu düşünüyordum artık başka bir katil adayının olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Şimşek konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"Olay yerinde o bölgede o da var. Bugüne kadar hep diyorduk ya, amca yeğeni için neden böyle bir organizasyon yapsın, diye konuşuyorduk ancak ve ancak kendi evladı için, kendi evladı olsa insan düşünür diyorduk. Bu saatten sonra artık 3. bir katil adayı olarak Devran Güran'ı ilk kez burada açıklıyorum. Devran Güran 22 yaşında ve Enes Güran'la çok samimi. Devran Güran tutuklu ve cezaevinde. Yüzde 50 Devran Güran da bu cinayete iştirak etmiş olabilir.

"BANA NORMAL GELMİYOR"

Ben Enes'in kesinlikle uyumadığını düşünüyorum. Telefonunun şarjının bitmediğini düşünüyorum. Devran Güran jandarmaya ben olay gününde köyde değildim Mardin'e gittim diyor. Enes Güran evin orada olduğu kesin. Devran Güran 22 yaşında ve Enes'le çok samimiler. Devran Güran 15.00 sıralarında köyden ayrıldığını söylüyor. Barış ve Osman Güran'la davetiye gittim diyor. Devran'ın saat 15.00'te hızlıca babası tarafından Mardin'e gönderilmesi bana normal gelmiyor. Devran Güran bu dosyada hiçbir zaman konuşulmadı. Dosyada bir gizli tanık var. O tanık Enes'le ilgili çok önemli iddialarda bulunuyor.