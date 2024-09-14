HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Narin soruşturmasının seyri değişti! Birinci cinayet zanlısı artık amca Salim Güran değil! Oklar tek bir isme doğru yöneldi

Narin soruşturmasının seyri değişti! Birinci cinayet zanlısı artık amca Salim Güran değil! Oklar tek bir isme doğru yöneldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.09.2024 08:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Narin soruşturmasında her dakika yeni detaylar ortaya çıkmaya başlarken ilk günden bu yana birinci şüpheli olan amca Salim Güran son bilgiler ışında artık en şüpheli isim değil. Jandarmanın elindeki bulgular şu anda oklara ağabey Enes Güran'a çevirdi. Cinayetin daha aydınlatılacak birçok noktası var. Telefonlardan çıkacak bilgilerinde ekipleri asıl katile götürmesi bekleniyor.

8 yaşındaki Narin 21 Ağustos'ta kayboldu ve 19 gün sonra cansız bedeni bulundu. Narin'in cansız bedeninin organize bir şekilde ortadan kaldırılmaya çalışıldığı tespit edilirken yeni delillerin de asıl katile götürmesi bekleniyor. Olayın ilk gününde bu yana tüm oklar amca Salim Güran'ı gösteriyordu. Soruşturmada ilk tutuklanan isim de o olmuştu. Ancak yeni deliller birinci şüpheliyi değiştirdi. Soruşturma ağabey Enes Güran üzerinde yoğunlaşmaya başladı.

amca salim

ANNE-AMCA İLİŞKİSİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, cinayetin nedeni olarak kendilerini kaynak olarak gösteren ve “çoklu gayri ahlaki ilişki” olarak ifade edilen gerekçenin kendilerinin bir tespiti olmadığını ifade eden jandarma ekiplerinin üzerinde inceleme yaptığı şüphelilerin telefonundan, anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran’ın arasında herhangi bir telefon ve mesajlaşma olmadığını, Salim Güran’ın telefonun Yüksel Güran’ın telefonun da kayıtlı bile olmadığını tespit ederken, telefon kayıtlarını ve mesajları silen tek şüpheli olarak tespit edilen Salim Güran’ın büyük amcasıyla olay sırasında ve sonrasında yaptığı birçok görüşmeyi tespit etti.

df93deb7-47c1-4d78-a0ba-7075b9d2b0a3

GÖZLER AĞABEY ENES'TE

Silinen ses kayıtları ve mesajların yanı sıra yapılan arama kayıtlarında Narin’in kaybolduğu sırada ve sonrasında büyük amcasıyla görüşmeleri tespit edilen Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ve oğlu Ramazan Atasoy’un yaptığı telefon görüşmelerine de ulaşan jandarma ekipleri, şu ana kadar eldeki bulgu ve belgelerden birinci cinayet zanlısı olarak abi Enes’in öne çıktığı, aile kararıyla cesedin taşeron aracılığıyla ortadan kaldırılmaya çalışıldığı üzerinde duruluyor.

Ekran görüntüsü 2024-09-09 154847

"AĞABEY ÖLDÜRDÜ, BÜYÜK AMCAYA HABER VERİLDİ"

Eldeki veri ve bilgiler doğrultusunda, Narin’in kaybolduğu anda anne Yüksel Güran’ın aradığı ilk isim olarak öne çıkan ve dün yaptığı açıklamayla cinayetin failinin Narin’in cesedini dereye getirip atan Nevzat Bahtiyar olduğunu ifade eden büyük amcanın ifadesinin alınması beklenirken, küçük kızın abisi tarafından öldürüldükten sonra aile meclisi kararıyla cesedinin ortadan kaldırılması için köyün kriminal ailesi olarak bilinen Bahtiyarlar ailesinden Nevzat Bahtiyar’a ortadan kaldırılması için teslim edildiği üzerinde duruluyor.

NAR

KOLDAKİ ISIRIK DETAYI

Narin’in tırnak arasından çıkacak olan deri ve doku parçalarıyla, abisi Enes’in kolunda bulunan ve Narin’in cesedinin bulunmasından önce “küçük ağız yapısına uygun, insan ısırığı” yorumu bırakılan abisi Enes’in kolundaki ikinci ısırığın kime ait olduğu yönündeki tespitin de katilin belirlenmesinde büyük etken olacağını ifade eden Adli Tıp Kurumu yetkilileri, her ne kadar üzerinde başka insan DNA’sı bulunmasa da küçük kızın bozulmaya yüz tutan cesedi üzerinden bir istismar veya istismar girişimine uğramadığını söylemenin pek belirgin olmayacağını ifade ediyor.

NAR1

ÇELİŞKİLERLE DOLU İFADE

Ağabey Enes Güran da kardeşinin kaybolma haberini 19:11’de annesinin “Narin yemeğe gelmedi” sözleri ile öğrendiğini söyledi. Ağabey Güran gözündeki morluklarla ilgili ifadesinde şunları söyledi: “Narin’i ararken mısır koçanları her yerimize çarpıyordu. Sonra hastaneden bize bir çocuk olduğu haberi geldi gidip baktık, Narin olmadığını gördük. Döndükten sonra olaylara üzüntüden kendime yumruk attım. Sonra adli tıpa götürüldüğümde küçük çizikler de olduğunu fark edince, mısır koçanları tarafından olabileceğini fark ettim.”

NARST

GİTTİM DEMİŞTİ GİTMEMİŞ

Narin’in ağabeyi Enes Güran savcılık ifadesinde, köy bakkalı Ömer Susanbağ’ın verdiği ifade okundu ve bu ifade kendisine soruldu. Bunun üzerine Enes Güran, “Sofi Market’e giderek kendime bir adet enerji içeceği aldım. Aldığım sırada köylümüz olan zihinsel engelli Süleyman da bakkala geldi. 1 adet enerji içeceği de Süleyman’a alarak bakkaldan çıktım. Bakkaldan çıktıktan sonra arkadaşım Muhammet Yağmur’u gördüm. Onunla konuştuk. Ardından yanımıza Kerem Güran, kardeşim Muhammet, Tahir Kaya geldiler. Bir süre sonra üvey babaannem Süheyla Güran yanımıza geldi. Kendi samanlarının taşınmasını istedi. Kardeşim ve diğerleri yorgun olduklarını söyleyerek kabul etmediler” yanıtını verdi. Ancak Enes Güran’ın söz ettiği Sofi Market’e hiç gitmediği öğrenildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
soruşturma amca Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bakan yardımcısı görevden alındı

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bakan yardımcısı görevden alındı

Babadan yeni açıklama! 'Nevzat katildir, yanıma gelip bana...'

Babadan yeni açıklama! 'Nevzat katildir, yanıma gelip bana...'

Arda Güler için servet! Liverpool öyle bir teklifle geliyor ki...

Arda Güler için servet! Liverpool öyle bir teklifle geliyor ki...

Amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon kayıtlarını neden sildiği belli oldu! Hayat kadınları detayı

Amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon kayıtlarını neden sildiği belli oldu! Hayat kadınları detayı

Narin cinayetinde amcanın işçisi Ramazan Atasoy tutuklandı! Mesajlaşmalar ortaya çıktı: "Tamam, daha ölmemiş"

Narin cinayetinde amcanın işçisi Ramazan Atasoy tutuklandı! Mesajlaşmalar ortaya çıktı: "Tamam, daha ölmemiş"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.