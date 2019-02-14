Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede

Bursa’da 4 bin polisin katıldığı Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınanlardan 24 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa merkez ve 17 ilçede 4 bin polis memuruyla eş zamanlı Narko Timsah operasyonu yaptı. Operasyonda özel harekat polisleri, çevik kuvvet ve çok sayıda narkotik köpeği görev aldı. Operasyon helikopterle havadan da desteklendi. 5-6 aylık bir çalışma neticesinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan 200 kişiden 24’ü adliyeye sevk edildi.

Geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen zanlıların yakınları da adliyeye akın etti.



