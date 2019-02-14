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Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 16:14 | Son Güncelleme

Bursa’da 4 bin polisin katıldığı Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınanlardan 24 kişi adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa merkez ve 17 ilçede 4 bin polis memuruyla eş zamanlı Narko Timsah operasyonu yaptı.

Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede

Bursa’da 4 bin polisin katıldığı Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınanlardan 24 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa merkez ve 17 ilçede 4 bin polis memuruyla eş zamanlı Narko Timsah operasyonu yaptı. Operasyonda özel harekat polisleri, çevik kuvvet ve çok sayıda narkotik köpeği görev aldı. Operasyon helikopterle havadan da desteklendi. 5-6 aylık bir çalışma neticesinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan 200 kişiden 24’ü adliyeye sevk edildi.
Geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen zanlıların yakınları da adliyeye akın etti.

Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede

Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede

Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede

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