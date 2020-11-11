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NARKO TIR Bağcılar’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 14:16 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek için İstanbul’da bir çok noktayı gezen NARKO TIR’ın son durağı Bağcılar Meydanı oldu.Uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek için İstanbul’da bir çok noktayı gezen Narko Tır’ın bu seferki durağı Bağcılar Meydanı oldu.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek için İstanbul’da bir çok noktayı gezen NARKO TIR’ın son durağı Bağcılar Meydanı oldu.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek için İstanbul’da bir çok noktayı gezen Narko Tır’ın bu seferki durağı Bağcılar Meydanı oldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan Narkotik Eğitim Tır’ın içerisinde bulunan ekranlarda vatandaşlar bilgilendirildi. Tırı gezen lise öğrencileri de sergilenenleri ilgiyle inceledi.
Tır’ı gezen Ömür Taylan “Daha önceden çok iyi insanların iyi yerlere geldiğini ancak kötü bir yol seçtikten sonra çok kötü bir duruma düştüklerini gördüm. Madde bağımlısı olunmamalı uyuşturucu kullanmayıp sağlıklı kalınmalı” dedi. Tır’da bulunan ekranları inceleyen öğrencilere son olarak Tır’ın içerisinde bulunan ve gerçek hayatta nezarette kalan kişilerin pişmanlık dolu notları okutuluyor ve polis ekipleri tarafından uyuşturucu maddeye karşı hayır denilmesi gerektiği anlatılıyor" ifadelerini kullandı.

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