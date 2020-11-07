Narko ve PÖH ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 48 şüpheli gözaltı

Denizli’de narkotik ekipleri ve özel harekat timleri tarafından Denizli ve Afyonkarahisar’da 10 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon öncesinde ise cezaevinde 4 şüphelinin bulunduğu belirtildi. Şüphelilerden uyuşturucu aldıkları tespit edilen 35 kişi ile birlikte toplamda 48 şüpheli gözaltına alınarak emniyete sevk edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Polis Özel Harekat Timi (PÖH) katılımları ile Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, Denizli’ye yüklü miktarda uyuşturucu getirdikleri ve madde ticareti yaptıkları belirlenen zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Denizli’de 9, Afyonkarahisar’da 1 olmak üzere toplamda 10 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Kapsamlı olarak gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu suçlarından yakalanan ve cezaevinde bulunan 4 şüpheli ile birlikte toplamda 9 şüpheli şahıs yakalanarak soruşturma dosyasına dahil edildi.