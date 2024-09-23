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56 dakika önce

"Narkoçelik-40" operasyonlarında yaklaşık 4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik 32 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen "Narkoçelik-40" operasyonlarında, 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

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