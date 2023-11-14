HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Narkogüç Operasyonları sürüyor! Ali Yerlikaya duyurdu: İskenderun açıklarındaki gemiye baskın…

Narkogüç Operasyonları sürüyor! Ali Yerlikaya duyurdu: İskenderun açıklarındaki gemiye baskın…

14.11.2023 08:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narkogüç Operasyonları kapsamında gerçekleştirilen son baskınlarla ilgili bilgi verdi. Yerlikaya’nın yaptığı son dakika açıklamasına göre Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi. Tüm gemi personeli ifade veriyor. İşte detaylar…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüpheli şahsın ifadeleri alınıyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız" dedi.

Bakan Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde:

NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde 51 Kilo 750 Gr Kokain ele geçirildi.

Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüpheli şahsın ifadeleri alınıyor

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

2

LİMANLARIMIZ YAKIN TAKİBİMİZDE

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığımız ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüz ekiplerince İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık Açıklarında Demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisine Narkogüç Operasyonu düzenlendi.

Geminin çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde 2 adet dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram Kokain ele geçirildi.

3

Operasyonu gerçekleştiren Polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin

Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. limanlarımızı yakından takip ediyoruz.


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefikine gözdağı verdi: 'Sıra sizde'Canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefikine gözdağı verdi: 'Sıra sizde'
İstifa depremi sonrası 'İYİ Parti dağılıyor' sözleri! MHP iddiası çok konuşulur...İstifa depremi sonrası 'İYİ Parti dağılıyor' sözleri! MHP iddiası çok konuşulur...
4 büyükelçi atandı! Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı4 büyükelçi atandı! Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
En Çok Okunan Haberler
Ünlü imam, Mekke'de gözaltına alındığını duyurdu! Ayağından kelepçelendi

Ünlü imam, Mekke'de gözaltına alındığını duyurdu! Ayağından kelepçelendi

İstifa depremi sonrası 'İYİ Parti dağılıyor' sözleri! MHP iddiası çok konuşulur...

İstifa depremi sonrası 'İYİ Parti dağılıyor' sözleri! MHP iddiası çok konuşulur...

Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki gerçekleri açıkladı!

Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki gerçekleri açıkladı!

Motorin fiyatları yeniden değişti

Motorin fiyatları yeniden değişti

Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği!

Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği!

'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanmıştı! Tahliye gerekçesi gündem yarattı

'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanmıştı! Tahliye gerekçesi gündem yarattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.