Narkogüç Operasyonları sürüyor! Ali Yerlikaya duyurdu: İskenderun açıklarındaki gemiye baskın…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüpheli şahsın ifadeleri alınıyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız" dedi.

Bakan Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde:

NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde 51 Kilo 750 Gr Kokain ele geçirildi.

Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüpheli şahsın ifadeleri alınıyor

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

LİMANLARIMIZ YAKIN TAKİBİMİZDE

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığımız ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüz ekiplerince İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık Açıklarında Demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisine Narkogüç Operasyonu düzenlendi.

Geminin çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde 2 adet dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram Kokain ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin

Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. limanlarımızı yakından takip ediyoruz.







