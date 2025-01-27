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  4. "Narkokapan-10" operasyonu: 213 şüpheli yakalandı

"Narkokapan-10" operasyonu: 213 şüpheli yakalandı

27.01.2025 08:43
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İstanbul’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Narkokapan-10' operasyonunda; 213 şüpheli zehir taciri yakalandı. 197’si tutuklandı.13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"Narkokapan-10" operasyonu: 213 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucuya yönelik düzenlenen "Narkokapan-10" operasyonu ile 213 şüphelinin yakalandığını ve 197'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Ümraniye merkezli "Narkokapan-10" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 213 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 197'si tutuklanırken 13'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Ayrıca, operasyonlar sonucu 25 kilogram bonzai, bin 260 adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda skunk, kokain, eroin ve metamfetamin ile 6 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinesi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet uzun namlulu otomatik silah ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
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