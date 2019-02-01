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"Narkorehber" vatandaşa tanıtılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:23 | Son Güncelleme

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri ’Çay, şeker bizden, misafirlik sizden’ sloganıyla başlatılan ’Narkorehber’ projesi kapsamında her akşam bir kahvehaneye gidip, uyuşturucunun zararları ile bağımlılıkla mücadele ve ihbar yöntemlerini anlatıyor.Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük ile Yeşilay’ın desteğiyle 19 mahallede, ’Çay, şeker bizden, misafirlik sizden’ sloganıyla ’Narkorehber’ projesi başlattı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri ’Çay, şeker bizden, misafirlik sizden’ sloganıyla başlatılan ’Narkorehber’ projesi kapsamında her akşam bir kahvehaneye gidip, uyuşturucunun zararları ile bağımlılıkla mücadele ve ihbar yöntemlerini anlatıyor.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük ile Yeşilay’ın desteğiyle 19 mahallede, ’Çay, şeker bizden, misafirlik sizden’ sloganıyla ’Narkorehber’ projesi başlattı. Proje kapsamında Emniyet Müdürü Metin Turanlı, beraberinde Yeşilay Cemiyeti Başkanı Fatih Akça, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik polisleri ve ilgili kurum müdürleri ile her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşuyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdür Vekili komiser Sinan Cevher de ’Zonguldak narkorehber’ adlı sunum gerçekleştirdi. Program sonunda Toplum Destekli Polis Şubesi polisleri, dolandırıcılık ve hırsızlık konularında bilgilendirme yaparken, Asayiş Şubesi polisleri de 2018 yılında yaşanan olayların istatistiklerini paylaştı. Program, vatandaşların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

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