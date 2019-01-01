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"Narkorehber"ler uyuşturucuyla mücadeleyi anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 12:59 | Son Güncelleme

Geçen yıl 224 binin üzerinde kişi, alanlarında uzman "narkorehber"ler tarafından uyuşturucu tehdidi ve mücadele çalışmaları konusunda bilgilendirildi - Eğitimler, "narkorehberlerin ulaşmadığı yetişkin kalmayacak" anlayışıyla 2019 yılında da devam edecek

ORHAN ONUR GEMİCİ - Alanlarında uzman "narkorehber"ler tarafından geçen yıl 224 bini aşkın kişiye uyuşturucu tehdidi ve mücadele çalışmaları anlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca "Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası" çerçevesinde 1 Kasım 2017'de hayata geçirilen "Narkorehber Projesi" kapsamında uyuşturucuyla mücadele alanındaki farkındalığın artırılmasına yönelik eğitimler geçen yıl da devam etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Şube Müdürlüğü (TUBİM) koordinasyonunda 24 yaş üzeri yetişkinlere yönelik eğitimlere zabıta, temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi, sivil toplum kuruluşları mensupları, asker, akademisyen ve esnaf gibi değişik meslek gruplarından kişiler katıldı.

- 2 bin 306 eğitim faaliyeti yapıldı

İl emniyet müdürlüklerinin uzman personelince geçen yıl ülke genelinde gerçekleştirilen 2 bin 306 eğitim faaliyetinden 224 bin 252 kişi faydalandı.

Eğitimlerde madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı madeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda bilgi verildi.

Eğitimlerin, "narkorehberlerin ulaşmadığı yetişkin kalmayacak" anlayışı doğrultusunda 2019 yılında da devam edeceği belirtildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkorehber Projesi Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı TUBİM Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Şube

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