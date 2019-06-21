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Narkotem’den ’ecstasy’ operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 13:08 | Son Güncelleme

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda ecstasy hap ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli teknik takip sonucunda sabah saatlerinde çok sayıda ikamete baskın yaptı.

Narkotem’den ’ecstasy’ operasyonu: 13 gözaltı

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda ecstasy hap ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli teknik takip sonucunda sabah saatlerinde çok sayıda ikamete baskın yaptı. Baskın sonucu ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda gizli bölmeler içerisine saklanmış 142 adet ecstasy hap, 20 gram esrar, 20 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucu kullanımı ve ticareti yaptığı belirlenen 13 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere şubeye getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9’u hakkında uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltında bulunan E.Ö. ve B.K. isimli şahısların işlemleri devam ederken, mahkemeye çıkartılan S.S. ve G.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotem’den ’ecstasy’ operasyonu: 13 gözaltı

Narkotem’den ’ecstasy’ operasyonu: 13 gözaltı

Narkotem’den ’ecstasy’ operasyonu: 13 gözaltı

Narkotem’den ’ecstasy’ operasyonu: 13 gözaltı

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