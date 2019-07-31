HABER

Narkotiğin “Hayalet” lakaplı motorize ekibi uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 09:38 | Son Güncelleme

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Hayalet” lakaplı narkotim motorize ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile kullanıcılarının korkulu rüyası oldu.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki narkotim motosikletli polisler, şehrin çeşitli bölgelerinde ulaşılması güç yerlere motosikletlerle ulaşarak uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ile kullanımına yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Hayalet” lakaplı narkotim motorize ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile kullanıcılarının korkulu rüyası oldu.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki narkotim motosikletli polisler, şehrin çeşitli bölgelerinde ulaşılması güç yerlere motosikletlerle ulaşarak uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ile kullanımına yönelik denetimler gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığının uyuşturucu ile mücadelede etkinliğinin artırılmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında narkotim motorize ekipleri kent genelinde faaliyetlerde bulunuyor.

Sahada “Hayalet” olarak anılıyorlar
Narkotik motorize ekipleri özellikle eğitim-öğretim dönemleri içerisinde okul çevrelerinde devriye görevinde bulunuyor. Toplumda, gençlerin yoğunlukta bulunduğu başta kafe, park, bahçe ve umumi yerlerde görev alınıyor. Vatandaşlarında mahalle aralarında gittiği kahvehanelere denetimler gerçekleştirerek uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımının engellenmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Narkotim motorize ekipleri yaptığı işlerle uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcı ile kullanıcıların korkulu rüyası haline geldi. Motorize ekipleri sahada "hayalet timler" olarak anılıyor.

O mahallelerde polise sevgi var
Narkotim motorize ekipleri İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel olarak yaptığı çalışma için bir dönem uyuşturucu madde satışının yoğun olarak yaşandığı Çinçin, Yenidoğan ve Kale Mahalleleri’ne girdi.
Burada şüpheli kişilerin ve araçların tespiti ve incelenmesi yapıldı. Üst araması, kimlik sorgulaması, araç içi arama gibi faaliyetler icra edildi. Gidilen mahallelerde polise karşı gösterilen ilgi sevgi gösterisi de dikkatlerden kaçmadı.

Kale Operasyonu “Hayaletler” sahadaydı
Geçtiğimiz aylarda da Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün gerçekleştirildiği hava destekli Kale Operasyonunda da narkotiğin hayalet motorize ekipleri görev aldı. Narkotim motorize ekipleri dev operasyon öncesinde araçların girmekte zorlandığı nokta ve sokaklara girerek kişilerin ve hedef zanlıların yakalanması ve bilgi akışının sağlanması gibi önemli görevler üstlendi.

Keskin burunlu köpeklerin büyük desteği
Narkotik motorize ekipleri uygulama yaptığı sırada durdurdukları araçlarda uyuşturucu arama ve tarama faaliyetinin gerçekleştirilmesi için keskin burunlu uyuşturucu madde kokusuna duyarlı eğitimli köpeklerden de destek alıyor.

Sosyal sorumluluk projeleri
Motorize timleri sadece operasyonel faaliyetlerde değil özellikle halkın doğru bilgilendirilmesi gençlerin polislik mesleğine özendirilmesi amacıyla sosyal sorumluluk projeleri de üstleniyor. Başta kentin kalabalık alanlarında, AVM’lerde ve önemli noktalarda stant çalışmaları yürütülüyor.

Sahada 'hayalet' olarak tanınıyorlar

Narkotik motorize ekipleri özellikle eğitim-öğretim dönemleri içerisinde okul çevrelerinde devriye görevinde bulunuyor. Toplumda, gençlerin yoğunlukta bulunduğu başta kafe, park, bahçe ve umumi yerlerde görev alınıyor. Vatandaşlarında mahalle aralarında gittiği kahvehanelere denetimler gerçekleştirerek uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımının engellenmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Narkotim motorize ekipleri yaptığı işlerle uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcı ile kullanıcıların korkulu rüyası haline geldi. Motorize ekipleri sahada "hayalet timler" olarak anılıyor.

O MAHALLELERDE POLİSE SEVGİ VAR

O MAHALLELERDE POLİSE SEVGİ VAR
Narkotim motorize ekipleri İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel olarak yaptığı çalışma için bir dönem uyuşturucu madde satışının yoğun olarak yaşandığı Çinçin, Yenidoğan ve Kale Mahalleleri’ne girdi.
Burada şüpheli kişilerin ve araçların tespiti ve incelenmesi yapıldı. Üst araması, kimlik sorgulaması, araç içi arama gibi faaliyetler icra edildi. Gidilen mahallelerde polise karşı gösterilen ilgi sevgi gösterisi de dikkatlerden kaçmadı.

KALE OPERASYONUNDA HAYALETLER SAHADAYDI

KALE OPERASYONUNDA HAYALETLER SAHADAYDI
Geçtiğimiz aylarda da Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün gerçekleştirildiği hava destekli Kale Operasyonunda da narkotiğin hayalet motorize ekipleri görev aldı. Narkotim motorize ekipleri dev operasyon öncesinde araçların girmekte zorlandığı nokta ve sokaklara girerek kişilerin ve hedef zanlıların yakalanması ve bilgi akışının sağlanması gibi önemli görevler üstlendi. Narkotik motorize ekipleri uygulama yaptığı sırada durdurdukları araçlarda uyuşturucu arama ve tarama faaliyetinin gerçekleştirilmesi için keskin burunlu uyuşturucu madde kokusuna duyarlı eğitimli köpeklerden de destek alıyor.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Motorize timleri sadece operasyonel faaliyetlerde değil özellikle halkın doğru bilgilendirilmesi gençlerin polislik mesleğine özendirilmesi amacıyla sosyal sorumluluk projeleri de üstleniyor. Başta kentin kalabalık alanlarında, AVM’lerde ve önemli noktalarda stant çalışmaları yürütülüyor. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.