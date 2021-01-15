Narkotik ekipleri 15 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonla 15 kilo uyuşturucu ele geçirirken, 14 kişiyi ise gözaltına aldı. 10 kişinin adli tahkikatı devam ederken, 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlediği 14 kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kilo 700 gram sentetik Kannabinoid, 2 kilo 650 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar yeşil reçeteye tabi ilaç, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan E.T., Y.K., A.D. ve H.S. ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’

suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, T.A. Z.M.U., V.C., C.C., A.A., G.A., S.Y., T.D., S.K. ve N.Y.’nin hakkındaki adli tahkikat devam etmektedir.



