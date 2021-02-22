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Narkotik ekipleri başkentte zehir tacirlerine göz açtırmıyor

22.02.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Narkotik ekipleri başkentte zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Ankara’da son 1 haftada uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 312 kişi gözaltına alındı, 35 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 15-21 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 312 şüpheli şahıstan 35’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara’da son 1 haftada uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 312 kişi gözaltına alındı, 35 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 15-21 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 312 şüpheli şahıstan 35’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca 1.2 kilogram esrar, 1 kilogram eroin ve bin 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

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