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Narkotik ekipleri Malatya’da uyuşturucuya geçit vermiyor: 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

29.01.2021 02:36 | Son Güncelleme:
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Narkotik ekipleri Malatya’da uyuşturucuya geçit vermiyor: 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Malatya’da uyuşturucuya geçit vermeyen polis ekipleri başarılı bir operasyona daha imza atarak çanta ve poşet içerisinde gizlenmiş 7 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.Malatya’da peş peşe gerçekleştikleri operasyonlarla zehir tacirlerine nefes aldırmayan polis ekipleri, Doğu illerinden Batı illerine sevkiyatı yapılan her türlü gümrük kaçağı malzeme ve uyuşturucu maddelerinin yakalanmasına yönelik Elazığ- Malatya Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yolcu otobüsünde seyahat eden, M.G.

Malatya’da uyuşturucuya geçit vermeyen polis ekipleri başarılı bir operasyona daha imza atarak çanta ve poşet içerisinde gizlenmiş 7 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.
Malatya’da peş peşe gerçekleştikleri operasyonlarla zehir tacirlerine nefes aldırmayan polis ekipleri, Doğu illerinden Batı illerine sevkiyatı yapılan her türlü gümrük kaçağı malzeme ve uyuşturucu maddelerinin yakalanmasına yönelik Elazığ- Malatya Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yolcu otobüsünde seyahat eden, M.G. Ç isimli şahsa ait çanta ve poşet içerisine gizlenmiş 5 paket halinde 7 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Olayla ilgili M.G.Ç. ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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