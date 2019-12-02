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Narkotik ekipleri ülke genelinde 499 şüpheliyi yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 18:19 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı 7 günde ülke genelinde sokak satıcılarına yönelik yaptığı uygulamada 499 şüpheliyi yakaladı.Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince ülke genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği sokak uygulamasında 73 kilo esrar, 5.7 kilo eroin, 18 kilo skunk, 2.3 kilo metamfetamin, 420 gram bonzai, 693 sentetik ecza ilacı, 15 bin 579 adet ecstasy, 55 adet silah ve 76 bin 875 TL ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı 7 günde ülke genelinde sokak satıcılarına yönelik yaptığı uygulamada 499 şüpheliyi yakaladı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince ülke genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği sokak uygulamasında 73 kilo esrar, 5.7 kilo eroin, 18 kilo skunk, 2.3 kilo metamfetamin, 420 gram bonzai, 693 sentetik ecza ilacı, 15 bin 579 adet ecstasy, 55 adet silah ve 76 bin 875 TL ele geçirildi. Uygulamalar çerçevesinde narkotik birimleri 499 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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