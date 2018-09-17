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Narkotik ekiplerinden okul önlerinde denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 12:44 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren okulların çevresinde denetim yaptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren okulların çevresinde denetim yaptı. Narkotik ekipleri şüpheli görülen araçları durdurarak araçtakilere 'GBT' sorgusu yapıldı. ‘Leo’ isimli narkotik köpeğinin de yer aldığı denetimlerde araçların içi ve okul çevreleri didik didik arandı.

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