Narkotik ekiplerinden okul önlerinde denetim

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren okulların çevresinde denetim yaptı. Narkotik ekipleri şüpheli görülen araçları durdurarak araçtakilere 'GBT' sorgusu yapıldı. ‘Leo’ isimli narkotik köpeğinin de yer aldığı denetimlerde araçların içi ve okul çevreleri didik didik arandı.
CHP'li Onursal Adıgüzel'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Fatih Projesi sorusu
Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti
Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı
'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası hisseleriyle ilgili açıklamasına CHP'den ilk yanıt
Mahalleliden 'fuhuş' eylemi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum