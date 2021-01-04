Narkotik ekiplerinin son bir haftada yakaladığı 323 kişiden 44’ü tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 28 Aralık 2020-03 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 323 şahıstan 44’ünün tutuklandığı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "28 Aralık 2020 - 03 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 323 şahıstan 44’ü tutuklanmıştır. Operasyonlarda 1.6 kg metamfetamin, 1.5 kg esrar, 1.2 kg bonzai, bin 875 adet ecstasy ve 3 bin 100 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

