Narkotik köpeği Ares'in zafer pozu

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, durdurulan araçta narkotik köpeği Ares ile yapılan aramada 102 kilo 850 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmayla, ticari bir araçla uyuşturucu taşınacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, ilçenin Hasankeyf Mahallesi'nde aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü ihtara uymayarak yoluna devam etti. Yaşanan kovalamacayla araç durdurularak sürücü gözaltına alındı. Narkotik köpeği Ares ile yapılan aramada, 139 paket halinde 102 kilo 850 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

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