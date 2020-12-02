Narkotik köpeği evin her yerinde uyuşturucu buldu

Yurtdışından yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri satan bir şahıs İstanbul’da jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Narkotik köpeği Vadi ile birlikte şüphelinin evinde yapılan aramalarda, konsolun ve dolapların içinden çok miktarda uyuşturucu çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.A. isimli şahsın yurtdışından yasa dışı yollarla temin ettiği extacy hap, esrar, kokain gibi uyuşturucu maddeleri İstanbul’da paketleyerek satış yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli K.A.’nın faaliyet gösterdiği bölgeler ve ikamet adresi tespit edildi. Jandarma ekipleri; söz konusu mahalle ve çevresinde, şüphelinin bulunabileceği yerlerde beklemeye başladı. Ardından K.A’nın ikametine operasyon için düğmeye basıldı.

Evden çok miktarda uyuşturucu çıktı

Söz konusu adrese jandarma ekiplerince baskın düzenlendi. Narkotik köpeği Vadi ile yapılana aramada, konsolun içinde satışa hazır paketler halinde esrar, ardından da yatak odasındaki dolabın içine saklanan extacy haplar buldu. Aramalara hız kesmeden devam eden jandarma ekipleri; uyuşturucuyu paketlemede kullanılan makine ve kilitli poşetlerin yanı sıra uyuşturucu maddeleri tartmada kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından K.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik detaylı araştırmaya devam ediliyor.

