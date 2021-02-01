Narkotik köpeği "Oscar" ilgi odağı oldu

Adana’da narkotik polisi uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik vatandaşları bilgilendirmek için bir AVM’de nokta uygulaması yaptı. Narkotik köpeği "Oscar" yoğun ilgi odağı oldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşı bilinçlendirmek amacıyla narko nokta etkinliği düzenlendi. Çok sayıda polisin görev aldığı etkinlikte motosikletli polisler ve eğitimli narkotik köpeği ‘Oscar’ da yer aldı. Özellikle Oscar’ın yoğun ilgi gördüğü uygulamada vatandaşlara emniyet tarafından hazırlanan broşürler dağıtılarak, uyuşturucu ile mücadele konusunda uyarıldı. AVM’de yapılan uygulamada konuyla ilgili slayt gösterileri izletildi. Görevli polis memurları vatandaşları madde ile mücadele konusunda uyararak destek isterken, çocuklar ise Oscar ile bol bol fotoğraf çektirdi.

