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Narkotik köpeği Oval, Vali Gürel’i korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 18:10 | Son Güncelleme

Karabük’te trafik ve asayiş uygulamasını denetleyen Vali Fuat Gürel’i uygulamada yer alan jandarmaya ait narkotik köpeği korkuttu.Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ortaklığında Karabük- Yenice Karayolu üzerinde bulunan Melisa Jandarma Uygulama Noktasında düzenlenen trafik ve asayiş uygulamasında denetimlerde bulundu.

Karabük’te trafik ve asayiş uygulamasını denetleyen Vali Fuat Gürel’i uygulamada yer alan jandarmaya ait narkotik köpeği korkuttu.
Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ortaklığında Karabük- Yenice Karayolu üzerinde bulunan Melisa Jandarma Uygulama Noktasında düzenlenen trafik ve asayiş uygulamasında denetimlerde bulundu. Havadan görüntüleme aracı “Drone” ve narkotik köpeklerle birlikte yol denetimi yapılan uygulamayı yerinde inceleyen Vali Gürel’e İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Mustafa Kuraş eşlik etti. Uygulama kapsamında Vali Gürel, çocuklara ise İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan sürücü seyahat karnesi ile düdük vererek formları doldurup, ailelerinin kurallara uyup uymadığı noktasında ikaz etmelerini istediklerini söyledi.

Narkotik köpeği valiyi korkuttu
Vali Fuat Gürel, uygulama noktasına geldiği sırada İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde trafik ve asayiş uygulamasında görevli olan Oval isimli narkotik köpeğini sevmek istediği sırada köpeğin havlaması ile panikleyerek geri çekildi.

"172 bin 850 kişi giriş çıkış yaptı"
Denetim ile ilgili konuşan Vali Gürel, 9 günlük bayram tatili süresinin uzun bir süre olduğunu ve bu kapsamda özellikle metropollerde yaşayan vatandaşların yoğun bir şekilde hem kente hem de ilçelere geldiğini belirterek, “Bu yollardan dün itibari ile 69 bin civarında insan geçmişti ama 31 Mayıs 2019 tarihinden itibaren sınırlamızdan geçen 88 bin 750 giriş olmuş, 84 bin 100 çıkış olmuş. Yani 172 bin 850 insan bu yolları kullanmışlar. Bu bizim yollar için büyük bir rakam ama bunun üstesinden arkadaşlarımız rahatlıkla geldiler. Yoğun bir mesai harcamaktalar. Hem emniyetteki hem de jandarmadaki görevli arkadaşlarımız yoğun bir şekilde görevlerinin başında 24 saat esasına göre çalışıyorlar” diye konuştu.
“İnşallah ölümcül kaza olmadan bayram süresini atlatma niyetindeyiz” diyen Vali Gürel, “Ayrıca drone ile uygulama yapılmakta. Drone çalışması ile emniyet bölgesinde 94 araca kural ihlali tespiti yapılmış ve 11 bin 44 TL ceza kesilmiş. İnşallah bu tedbirlerimiz insanlarımızın mutlu ve huzurlu bir şekilde sevdiklerine ulaşmasını, kazasız belasız bir şekilde bayram havasında bayram geçirmelerini sağlamış olur” ifadelerini kullandı.

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