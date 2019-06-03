Narkotik köpeği Oval, Vali Gürel’i korkuttu

Karabük’te trafik ve asayiş uygulamasını denetleyen Vali Fuat Gürel’i uygulamada yer alan jandarmaya ait narkotik köpeği korkuttu.

Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ortaklığında Karabük- Yenice Karayolu üzerinde bulunan Melisa Jandarma Uygulama Noktasında düzenlenen trafik ve asayiş uygulamasında denetimlerde bulundu. Havadan görüntüleme aracı “Drone” ve narkotik köpeklerle birlikte yol denetimi yapılan uygulamayı yerinde inceleyen Vali Gürel’e İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Mustafa Kuraş eşlik etti. Uygulama kapsamında Vali Gürel, çocuklara ise İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan sürücü seyahat karnesi ile düdük vererek formları doldurup, ailelerinin kurallara uyup uymadığı noktasında ikaz etmelerini istediklerini söyledi.

Narkotik köpeği valiyi korkuttu

Vali Fuat Gürel, uygulama noktasına geldiği sırada İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde trafik ve asayiş uygulamasında görevli olan Oval isimli narkotik köpeğini sevmek istediği sırada köpeğin havlaması ile panikleyerek geri çekildi.