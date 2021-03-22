Narkotik köpeği “Radar” uyuşturucuya geçit vermedi

Karabük’te jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeği "Radar" sayesinde 565 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Cumayanı köyünde iki kişinin uyuşturucu işi ile uğraştığı ihbarını aldı. Yapılan çalışmaların ardından iki şüphelinin oturduğu eve operasyon düzenlendi. Evde uyuşturucu arama köpeği Radar’ın da desteği ile yapılan aramada 565 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

