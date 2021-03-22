HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Narkotik köpeği “Radar” uyuşturucuya geçit vermedi

Narkotik köpeği “Radar” uyuşturucuya geçit vermedi

22.03.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeği "Radar" sayesinde 565 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Cumayanı köyünde iki kişinin uyuşturucu işi ile uğraştığı ihbarını aldı.

Narkotik köpeği “Radar” uyuşturucuya geçit vermedi

Karabük’te jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeği "Radar" sayesinde 565 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Cumayanı köyünde iki kişinin uyuşturucu işi ile uğraştığı ihbarını aldı. Yapılan çalışmaların ardından iki şüphelinin oturduğu eve operasyon düzenlendi. Evde uyuşturucu arama köpeği Radar’ın da desteği ile yapılan aramada 565 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu
Beykoz’da çatıya yıldırım düştü, komşular seferber olduBeykoz’da çatıya yıldırım düştü, komşular seferber oldu
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan terörist tutuklandı

Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan terörist tutuklandı

Dolunun vurduğu Tokat’ta caddeler beyaza büründü

10 dakika yetti! Her yer beyaza büründü

Kayseri'de sır ölüm! Mezarlık yanındaki araçta ölü bulundu

Mezarlık yanında sır ölüm

Yalova'da HES kodunun fotoğraflı kimlik belgesi teyidiyle sorgulanması zorunluluğu getirildi

Vaka sayısında rekor kıran ilde flaş karar!

Beykoz’da çatıya yıldırım düştü, komşular seferber oldu

Beykoz’da çatıya yıldırım düştü, komşular seferber oldu

Son Dakika: Mithat Sancar hakkında soruşturma

Son Dakika: Mithat Sancar hakkında soruşturma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.