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  4. Narkotik köpeği sürücünün ayakkabısında uyuşturucu buldu

Narkotik köpeği sürücünün ayakkabısında uyuşturucu buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 22:23 | Son Güncelleme

Narkotik köpeği sürücünün ayakkabısında uyuşturucu buldu

Düzce'de yol denetiminde durdurulan araçta yapılan aramada, narkotik köpeğinin tepki verdiği sürücünün ayakkabısında uyuşturucu bulundu.

Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, narkotik köpeklerinin katılımıyla Adaköy mevkisinde yol emniyet ve kontrol uygulaması yaptı.

Ekipler uygulama kapsamında M.Y. yönetimdeki otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Ferman" eşliğinde sürücü ve araç üzerinde arama yapıldı.

Aramada, narkotik köpeğinin verdiği tepki üzerine sürücünün ayakkabısında 6 gram esrar maddesi bulundu.

Savcının talimatıyla jandarma ekiplerince M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Narkotik Köpeği uyuşturucu

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