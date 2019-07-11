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Narkotik köpeği Vuslat’ın emeklilik keyfi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 16:56 | Son Güncelleme

Artvin İl Jandarma Komutanlığı emrinde 10 yıllık görev süresini tamamlayan Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Vuslat, emekliliğin tadını çıkartıyor.Jandarma Komutanlığı tarafından kendisi için emeklilik töreni düzenlenen Vuslat, emekliliğinin hemen ardından soluğu Hopa sahillerinde alırken, Vuslat, güneşlenerek soğuk içeceklerini yudumladı.

Narkotik köpeği Vuslat’ın emeklilik keyfi

Artvin İl Jandarma Komutanlığı emrinde 10 yıllık görev süresini tamamlayan Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Vuslat, emekliliğin tadını çıkartıyor.
Jandarma Komutanlığı tarafından kendisi için emeklilik töreni düzenlenen Vuslat, emekliliğinin hemen ardından soluğu Hopa sahillerinde alırken, Vuslat, güneşlenerek soğuk içeceklerini yudumladı. 10 yıllık kariyeri boyunca 466 operasyona katılan ve 750 kg’dan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasını sağlayan Vuslat’ın o anlarının fotoğrafları ise Artvin İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Artvin İl Jandarma Komutanlığınca; 10 yıllık görev süresini tamamlayan Uyuşturucu Madde Arama Köpeği VUSLAT’a emeklilik töreni düzenlendi. Kariyeri boyunca 466 operasyona katılan ve 750 kg dan fazla uyuşturucu madde ele geçiren VUSLAT’a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Narkotik köpeği Vuslat’ın emeklilik keyfi

Narkotik köpeği Vuslat’ın emeklilik keyfi

Narkotik köpeği Vuslat’ın emeklilik keyfi

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