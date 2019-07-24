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Narkotik köpeğinden kaçamadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 21:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta saklanan 1 kilo 944 gram skunk maddesi Narkotik dedektör köpeği Eko ‘ya takıldı.

Balıkesir’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta saklanan 1 kilo 944 gram skunk maddesi Narkotik dedektör köpeği Eko ‘ya takıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul’dan Balıkesir’e uyuşturucu getiren S.K. ve A.O.A.’nın olduğu araçta Narkotik detektör köpeği Eko tarafından yapılan aramada 1 kilo 944 gram skunk maddesi ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K. ve A.O.A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Narkotik köpeğinden kaçamadılar

Narkotik köpeğinden kaçamadılar

Narkotik köpeğinden kaçamadılar

Narkotik köpeğinden kaçamadılar

Narkotik köpeğinden kaçamadılar

Narkotik köpeğinden kaçamadılar

Narkotik köpeğinden kaçamadılar

Narkotik köpeğinden kaçamadılar

Narkotik köpeğinden kaçamadılar

Narkotik köpeğinden kaçamadılar

Narkotik köpeğinden kaçamadılar

Narkotik köpeğinden kaçamadılar

Narkotik köpeğinden kaçamadılar
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