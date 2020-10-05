Narkotik köpeğinin tepki verdiği bagajdan 12 kilogram kubar esrar çıktı

Antalya’da jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu şehirlerarası otobüsün bagajında 12 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Gazipaşa ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin-Antalya (D-400) karayolu üzerindeki arama noktasında şehirlerarası bir otobüsü durdurdu.

Otobüste yapılan bagaj kontrolünde uyuşturucu madde arama köpeği otobüste seyahat eden H.A.’ya ait valize tepki verdi. Valizin sahibine açtırılması neticesinde 12 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

