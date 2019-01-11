HABER

Narkotik operasyonu: 1'i meslekten ihraç eski polis, toplam 25 gözaltı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 06:40 | Son Güncelleme

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Fatih'te yaklaşık üç ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan bir eve operasyon düzenledi.

Narkotik operasyonu: 1'i meslekten ihraç eski polis, toplam 25 gözaltı 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Fatih'te yaklaşık üç ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan bir eve operasyon düzenledi. Satışa hazır çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği evde, meslekten ihraç edildiği öğrenilen ve çete lideri olduğu belirtilen eski bir polis memuru da gözaltına alındı. Dün gece kent genelinde devam eden operasyonlar sonucunda toplam 25 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, gelen bir ihbar sonrası, Tekirdağ'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getirildiğini tespit etti. Polis ekipleri, önce, uyuşturucunun bulunduğu evi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık üç ay süren takibin ardından, Fatih'te Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan eve, gece saatlerinde Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

METAMFETAMİN İSİMLİ UYUŞTURUCU MADDE VE EXTACY HAP ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler, evde bulundurdukları uyuşturucu maddenin bir kısmını tuvalete atarken, diğer bir kısmını da pencereden arka sokağa attı. Polis ekipleri, hassas burunlu ve eğitimli 'Ceviz' isimli narkotik polis köpeğiyle evde ve uyuşturucunun atıldığı sokakta arama yaptı. Polis köpeği, hem evdeki hem de sokağa atılan uyuşturu maddeleri buldu. Yapılan detaylı aramalar sonucunda, satışa hazır metamfetamin isimli uyuşturucu maddenin yanı sıra bir miktar extacy hap ve nakit para ele geçirdi.

ÇETE LİDERİ, MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN POLİS ÇIKTI

Narkotik polisleri, operasyon sonucunda evde bulunan 4'ü kadın toplam 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların arasında polis memurluğundan ihraç edilen ve çete lideri olduğu belirlenen İ.D. isimli bir kişinin de olduğu öğrenildi. İ.D'nin 20 ayrı suçtan da kaydının bulunduğu belirtildi.

Narkotik polis ekipleri, ilk operasyondan elde edilen bilgilerin de ışığında operasyonlarına gece boyunca devam etti. İstanbul'da belirlenen diğer adreslere de baskın yapan polis ekipleri, tüm operasyonlar sonunda aralarında kadınların da bulunduğu toplam 25 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Narkotik operasyonu: 1'i meslekten ihraç eski polis, toplam 25 gözaltı Narkotik operasyonu: 1'i meslekten ihraç eski polis, toplam 25 gözaltı Narkotik operasyonu: 1'i meslekten ihraç eski polis, toplam 25 gözaltı Narkotik operasyonu: 1'i meslekten ihraç eski polis, toplam 25 gözaltı

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Dikkat! İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildiDikkat! İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi
İzmit'te motosiklet kazası nişanlı çifti ayırdıİzmit'te motosiklet kazası nişanlı çifti ayırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlikbank ve Tankerbank'tan sonra şimdi de Fırınbank!

Çiftlikbank ve Tankerbank'tan sonra şimdi de Fırınbank!

Günlük burç yorumları 11 Ocak Cuma (2019 yıllık burç yorumları)

11 Ocak Cuma için günlük burç yorumları

Dikkat! İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Dikkat! İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

İzmit'te motosiklet kazası nişanlı çifti ayırdı

İzmit'te motosiklet kazası nişanlı çifti ayırdı

İstanbul’da şiddetli lodos

İstanbul’da şiddetli lodos

İhraç kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

İhraç kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.