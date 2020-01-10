Narkotik operasyonunda 18 tutuklu

Bursa’da bin polisle şafak vakti eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 18’i tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın koordinesinde 3 ay önce başlatılan planlı operasyonlar kapsamında şafak vakti gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Bursa’nın merkez ve ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere ait ikamet ve mekanlara baskın düzenlendi. İl merkezi, Yenişehir, İnegöl ve İznik ilçelerinde yapılan baskınlarda Polis Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı bin polis görev aldı. Operasyonda Polis Özel Harekat ekipleri koç başlarıyla kapıları kırıp içeri girerken, Çevik Kuvvet ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Operasyonda uyuşturucu ticareti ve bulundurma suçlarından 27 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpeği Rona’nın da katıldığı aramalarda 3 kilo 50 gram esrar, 64 gram metamfetamin, 43 gram sentetik kannabinoid, 13 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımında oluşturulan düzenek ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan 27 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye çıkartılan 27 şüpheliden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

