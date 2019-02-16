Narkotik operasyonunda biri polis 12 kişi tutuklandı

Denizli’de polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan biri polis 12 kişi tutuklandı. Özel harekat polisi destekli şafak vakti yapılan baskınlarda eroin başta olmak üzere çeşitli türlerde uyuşturucu, silah ve para da ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonların yaklaşık 3 ay boyunca ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibini ardından gerçekleştirildiği belirtildi. Ekipler kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapan ve satan şahısların adreslerini tespit ettikten sonra harekete geçerek operasyon başlattı. Kent merkezi ve Honaz ilçesinde belirlenen adreslere özel harekat polisi destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis bazı adreslere koçbaşı ve balyoz kullanarak girdi. Baskınlarda aralarında kadınlarında bulunduğu toplam 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda polis girdiği evlerde zehir tacirlerinin uyuşturucu ve kullanma düzeneklerini saklamak için kaldıkları evlerde odaların kilitledikleri kapılarda kırılarak açıldı.