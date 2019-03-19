Narkotik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı

Bursa’da zehir tacirlerine eş zamanlı yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara eş zamanlı düzenlediği operasyonda farklı adreslerde 7 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahısların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4’üne kullanmak için uyuşturucu madde almak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. EE., S.A. çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.B’nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



