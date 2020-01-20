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  4. Narkotik operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Narkotik operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:43 | Son Güncelleme

Adana’da merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen ve torbacı diye tabir edilen 32 zanlının yakalanması için Adana merkezli Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa ve Karaman’da teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı.Polis, 17 Ocak günü şafak vakti zanlıları yakalamak için Adana merkezli 4 ilde 25 adrese operasyon düzenledi.

Adana’da merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen ve torbacı diye tabir edilen 32 zanlının yakalanması için Adana merkezli Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa ve Karaman’da teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı.
Polis, 17 Ocak günü şafak vakti zanlıları yakalamak için Adana merkezli 4 ilde 25 adrese operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri ve helikopter desteğinde yapılan operasyonda 17 zanlı yakalandı. Firari zanlıların yakalanması için de çalışma sürüyor.
Polisin zanlıların evinde yaptığı aramalarda ise 311 gram esrar, sakız kutusu içerisinde darasız 4.73 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 63 şeffaf kilitli poşet, 4 uçaksavar mermisi, 5 adet G3 mermisi, 2 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah mermisi, 1 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.
17 zanlı emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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