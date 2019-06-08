Narkotik polisinden bayram mesaisi

Bursa narkotik polisi, bayram tatili boyunca zehir tacirlerinin peşini bırakmadı. Ekipler uyuşturucu ticareti yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahıslardan 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bayram tatili boyunca zehir tacirlerinin peşini bırakmadı. Ekipler uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan şahısları takibe aldı. Yapılan takip sonucu ekipler H.T, Y.T, S.B. ve P.Y’yi uyuşturucu ticareti yaparken yakaladı. Şahısların üzerini arayan narkotik polisi satışa hazır halde paketlenmiş 110 gram metamfetamin, 30 gram sentetik kannobinoid, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıslardan H.T. ve Y.T. tutuklanırken diğer iki şahsın işlemleri devam ediyor.



